Una serata con Diego Fontana per parlare di intelligenza artificiale generativa, comunicazione, advertising, creatività, produzione di contenuti, scrittura, Chat GPT, Midjourney e altro ancora.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è in programma mercoledì 4 giugno alle ore 21 a Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese. L’incontro è proposto dall’Associazione Lumen nell’ambito delle attività sostenute dal dall’Amministrazione comunale.

A dialogare con Diego Fontana – copywriter, docente e autore – sarà il giornalista Guglielmo Leoni. L’incontro si svilupperà a partire dall’ultimo volume di Fontana, “Dalla penna al prompt”, pubblicato da FrancoAngeli. Bookshop a cura della Libreria Le Vite Degli Altri di Fiorano.

Diego Fontana è copywriter, docente e autore. Si è formato professionalmente in Lowe Pirella e Saatchi & Saatchi. Dopo significative esperienze di scrittura per format Tv e web, nel 2014 fonda lo studio TERRA, diviso tra progettazione di contenuti e formazione aziendale. Docente per l’Istituto Europeo di Design e coordinatore del master in Content Creation, svolge abitualmente seminari e docenze per università e istituti di formazione, tra i quali NID e IUSVE. È già autore, per FrancoAngeli, di Digital Copywriter (2017) e Screen (2019).