Per una Sassuolo attiva: è questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà martedì prossimo, 3 giugno, presso il Temple Bar.

Nella Giornata mondiale della Bicicletta parliamo dei benefici dell’uso della bici in città e della strada come spazio condiviso, a partire dalle piazze scolastiche. Saranno presentati gli esiti del percorso di co-progettazione che ha coinvolto la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Francesco Ruini”, in dialogo con Lorenza dell’Erba, Architetta della mobilità sostenibile, Fabrizio Mattioli, Fondatore di Ruota Libera Tutti APS, Davide Paltrinieri, FIAB Modena, Genitori ECOattivi.

Cocreiamo è un’associazione che si occupa di ripensare e rigenerare lo spazio pubblico a partire dalla prospettiva delle giovani generazioni. Organizzerà un incontro pubblico promosso dal Comune di Sassuolo con l’obiettivo di riflettere su come generare uno spazio della città pubblica sicuro, accogliente e salubre per tutte e tutti attraverso la mobilità ciclabile e pedonale. Sarà un incontro interattivo e di condivisione, dove i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti della ciclabilità a vari livelli.

L’incontro infatti rientra in un percorso di avvicinamento e conoscenza della cittadinanza al progetto “Sistema delle connessioni sostenibili”, con cui verranno realizzati nuovi collegamenti ciclopedonali e potenziati quelli esistenti tra i terminal delle stazioni e il Polo scolastico. Sono già stati realizzati due laboratori di co-progettazione il 14 e il 28 maggio per trattare i focus progettuali sulle scuole San Giovanni Bosco e Ruini. Durante la serata saranno presentati i risultati dei due laboratori. Saranno presenti i rappresentanti del Comune, i progettisti, esperti e i portatori di interesse sulle aree interessate dai focus progettuali. Figlie, figli, nipoti di ogni età scolare sono caldamente invitati e la loro partecipazione è fortemente sostenuta. L’evento si terrà al Temple Theatre, in Largo Bezzi 4, martedì 3 giugno, dalle 19 alle 21, durante la Giornata Mondiale della Bicicletta .