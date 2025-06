Si è concluso ieri, presso la piscina comunale Dogali, il 49° Meeting “Città di Modena”, organizzato dal Circolo dello Sportivo della Guardia di Finanza di Modena. Tre intense giornate di gare hanno animato l’impianto, con tanti atleti pronti a contendersi i diversi trofei in palio.

Oltre al trofeo principale del meeting, erano in palio anche il 4° Trofeo GDF Modena, il Trofeo Stefano Nurra – dedicato alle migliori prestazioni assolute maschili e femminili – e il 4° Trofeo GDF Modena riservato alla categoria Ragazzi.

A trionfare nella classifica generale è stata l’Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore, che ha totalizzato 605 punti, precedendo il Tergeste Nuoto Altura (569 punti) e gli Amici del Nuoto VVFF Modena (493). Appena fuori dal podio si sono piazzati NS Emilia, Team Nuoto Modena e Aquatica Ravenna.

Il meeting si è svolto in vasca lunga e ha fatto coppia con il 10° Trofeo “Città di Sassuolo”, tenutosi in primavera in vasca corta. Insieme, i due eventi costituivano la terza edizione del Grand Prix Modena, che ha visto il successo del Tergeste Nuoto Altura. Sul podio, anche NS Emilia e Amici del Nuoto VVFF Modena.

La giornata conclusiva ha visto anche l’assegnazione del Trofeo GDF Modena per le migliori prestazioni nella categoria Ragazzi: tra le ragazze ha brillato Giada Ciocci (NS Emilia), vincitrice dei 200 stile libero in 2’13”54, mentre tra i ragazzi il miglior crono è stato di Ludovico Ponticorvo (Olimpia Sport Village), che ha chiuso i 400 stile in 4’13”13.

Il Trofeo Stefano Nurra, dedicato alla memoria di uno dei tecnici che hanno lasciato una forte impronta del nuoto modenese, ha aggiunto un tocco di emozione alla manifestazione, è andato a Bryan Lombardi, NS Emilia, che ha fornito la miglior prestazione assoluta nei 100 farfalla con il tempo di 53″78, mentre la seconda prestazione assoluta assegnata al sesso opposto è risultata Viola Petrini della Virtus Buonconvento nei 100 stile libero nuotati in 57.69.

L’ultima giornata di competizioni ha visto gli atleti modenesi distinguersi in diverse specialità, confermando l’eccellenza del nuoto locale.

Nei 50 metri dorso categoria Ragazzi, Margherita Pelloni del Team Nuoto Modena ha conquistato il 1° posto come nella categoria junior, la vittoria è andata ad Alice Rossi del Circolo Sportivo GDF Modena, che ha dominato la stessa specialità.

Gli Amici del Nuoto VVFF Modena hanno ottenuto risultati eccellenti: Sanne Parenti ha trionfato nei 100 metri stile libero, mentre Christian Botnaru si è imposto nei 50 metri farfalla categoria Junior.

Per il team biancorosso, la settimana è stata impreziosita dalla visita dell’assessore allo sport del Comune di Modena, che ha premiato Thomas Pasotti, unico atleta cittadino a conquistare la medaglia d’argento ai recenti Criteria Nazionali Giovanili nei 200 dorso.

In evidenza anche Gian Maria Gnecco dell’Esercito – Accademia Militare, che ha vinto i 50 metri dorso con un tempo di 26″90. Tra i protagonisti della giornata spiccano inoltre i formiginesi Baraldi, Bellei e Leprai della società Nuoto Sub Emilia e di nuovo i fratelli Bartolacelli di Maranello Nuoto con Laura Medici vincitrice dei 100 rana, a testimonianza della vivacità del nuoto nella provincia.