Il tennista ravennate Federico Bondioli ha conquistato il titolo di campione in doppio al torneo Challenger ATP 75 “Città di Vicenza”, disputatosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Palladio 98 di Vicenza. Bondioli, in coppia con Stefano Travaglia, ha sconfitto in finale la coppia formata da August Holmgren e Johannes Ingildsen con un netto punteggio di 6-2, 6-1.

Il torneo, parte dell’ATP Challenger Tour 2025, ha visto la partecipazione di numerosi tennisti professionisti e ha messo in palio un montepremi di 91.000 euro.

La vittoria di Federico Bondioli e Stefano Travaglia rappresenta un importante successo per entrambi i tennisti, che hanno dimostrato una grande abilità e strategia in campo. Federico, inoltre, dopo il secondo turno all’ATP1000 di Roma sui campi del Foro Italico, ha raggiunto ottimi risultati non solo in doppio, ma anche in singolo. Proprio a Vicenza è partito dal tabellone di qualificazione grazie a una WC della Federazione Italiana Tennis e ha raggiunto il 2° turno in main draw, sconfitto dal vincitore del torneo Tseng per 6/4 al terzo set.

Il giocatore dello Sporting Club Sassuolo, che fa parte del Progetto PRO e in questa trasferta era seguito dal coach Federico Buffagni, adesso sarà impegnato nei due ATP125 di Perugia e poi proprio sui campi in terra rossa di Sassuolo dal 15 giugno.