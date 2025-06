Per la terza volta, l’Archivio della Provincia di Modena partecipa insieme ad “Archivi di Modena in rete” ad Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico che si terrà venerdì 6 giugno, che quest’anno si presenta con il titolo #dallapartedelfuturo.

Il tema parte dall’idea dei mondi possibili e (im)possibili, e dell’idea di futuro da costruire. “Gli archivi tengono al futuro, se ne prendono cura, custodendo il passato e immaginando nuovi modi e nuovi mondi. Se è vero che l’evoluzione della specie avanza un individuo alla volta, il futuro dell’umanità è un concetto inclusivo, cucito da relazioni e diversità da valorizzare e tutelare”.

La novità della Provincia di Modena di quest’anno è che la proposta sarà interamente online attraverso un “commovente podcast” dal titolo “Esposti al futuro. Matricola n. 1512: nata due volte”.

Infatti quest’anno l’Archivio della Provincia di Modena aderisce al festival con un podcast da ascoltare online che racconta una storia inventata, basata sull’intreccio di diverse informazioni vere provenienti dai fascicoli personali dell’Ufficio Esposti della Congregazione di Carità – “Illegittimi”– tra Ottocento e Novecento nella Provincia di Modena.

Come sottolineato dall’Archivista della Provincia di Modena Virginia Migliorini, che ha ideato e curato il progetto, «l’acquisizione dell’Archivio della Congregazione di carità – Ufficio esposti della provincia di Modena (1828-1949) è conseguente alla soppressione delle Congregazioni di carità in base alla legge 3 giugno 1937 n. 847 (istitutiva degli ECA), quando alla Provincia furono trasferite tutte le competenze in materia di bambini illeggittimi, prima gestite con il concorso dei Comuni tramite la Congregazione di carità. Il complesso infatti comprende documentazione proveniente dai vari Uffici degli esposti dislocati nei Comuni della provincia modenese».

Dal Regolamento degli Esposti nella Provincia di Modena, pubblicato nell’anno 1872, si legge che (art. 1) “sono esposti quegli infanti dei quali non si conosce né il padre né la madre” e (art. 2) “La Provincia, col concorso dei comuni, provvede all’allevamento e al mantenimento degli esposti”.

Il podcast nasce da un’idea e testo di Virginia Migliorini, con voce narrante di Jessica Bertoni, montaggio audio di Alberto Leonelli e supporto alla realizzazione di Marina Berni, Eleonora Carrà e Rita Gazzetti.

É possibile ascoltarlo a partire da venerdì 6 giugno sul sito www.archivissima.it/it e sui social media istituzionali della Provincia di Modena (FB: Provincia di Modena e IG: provinciadimodena).

L’evento si inserisce nell’ambito del programma dell’ottava edizione di Archivissima, il primo festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, si svolgerà a Torino dal 5 all’8 giugno 2025. Nato con l’intento di restituire pubblicamente ai cittadini la ricchezza informativa e narrativa contenuta nei patrimoni degli archivi storici di enti, istituzioni e grandi aziende.