Nuvolosità variabile per il transito nubi stratificate durante la mattina con tendenza ad ampie schiarite a partire da metà pomeriggio. In serata perlopiù sereno o poco nuvoloso soprattutto sui settori centro-occidentali per la presenza di nubi alte.

Temperature senza variazioni significative, con le minime comprese tra 14/18 gradi e le massime tra i 22/28 della fascia appenninica e punte di 30/31 nelle pianure interne. Poco inferiori sulla costa. Venti prevalentemente sud-occidentali, con temporanei rinforzi o raffiche sui rilievi e fascia pedecollinare. Mare poco mosso.

(Arpae)