Prosegue con decisione il percorso di internazionalizzazione della Rete di imprese Emilia Romagna Mercati, costituita tra i Centri Agroalimentari di Bologna, Cesena, Parma e Rimini e sostenuta anche da Regione Emilia-Romagna, nella prospettiva di aprire le piattaforme all’export delle eccellenze locali. Oggi la Rete è protagonista di una nuova missione commerciale negli Emirati Arabi Uniti, guidata da Alessandro Bonfiglioli, direttore generale di Caab (Centro Agroalimentare di Bologna), che ha rappresentato i Centri della regione negli incontri istituzionali e business con i principali importatori dell’area del Golfo, culminati nella firma di un accordo di rappresentanza con la società “La Prima Classe”, attiva da anni sul mercato emiratino.

“L’intesa rappresenta un passo avanti concreto per la promozione e la valorizzazione all’estero della qualità e della tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli delle nostre piattaforme in Emilia-Romagna” spiega Marco Marcatili, presidente di Caab e, ad interim, della Rete. L’obiettivo? “Attivare relazioni commerciali continuative e strutturate, facendo gioco di squadra tra le piattaforme agroalimentari regionali e i mercati internazionali più dinamici, a vantaggio delle imprese operative presso di noi, che hanno un expertise di valore nel selezionare quella qualità che i mercati di quest’area sono sempre più propensi ad acquistare”. L’iniziativa commerciale non nasce dal nulla, ma da rapporti tessuti nel tempo. “Questa missione – sottolinea Bonfiglioli – è il naturale proseguimento delle iniziative che ci hanno visti presenti come Rete a eventi internazionali di riferimento quali Gulfood, Macfrut e TuttoFood. La firma apposta al contratto con la società La Prima Classe apre la strada a una promozione permanente dei nostri prodotti sul mercato emiratino, dove cresce la domanda di eccellenze Made in Italy”. Caab, tra l’altro, non è nuova all’area del Golfo, avendo aperto due sedi di rappresentanza – a Dubai e ad Abu Dhabi – grazie al sostegno della Camera di Commercio Italo-Emiratina. “L’internazionalizzazione non è più un’opzione – prosegue Bonfiglioli – ma una necessità per la crescita delle imprese del territorio, dal momento che il consumo nazionale tende a calare. La nostra strategia prevede un approccio sinergico con gli altri Centri”.

Il progetto coinvolge attivamente CAAB Bologna, FOR Cesena, CAL Parma e CAAR Rimini, con una visione condivisa: aprire all’internazionalizzazione e sostenere l’export di ortofrutta con accordi strategici nei mercati target. La Rete Emilia Romagna Mercati intende così proporsi nel ruolo di hub regionale per l’agroalimentare d’eccellenza, capace di connettere le imprese del territorio alle dinamiche globali del commercio.