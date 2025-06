Nei giorni scorsi, la Polizia Locale è intervenuta in orario serale nella zona di largo Porta Bologna, in seguito alla richiesta d’aiuto di una ragazza di circa vent’anni. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata con modi violenti da due ragazzi, che, dopo il suo rifiuto a parlare con loro, avrebbero estratto un piccolo coltello. Sebbene la ragazza abbia dichiarato di non voler sporgere denuncia né procedere nei confronti degli aggressori, gli operatori di Polizia Locale, con l’ausilio di altre pattuglie, hanno comunque dato avvio alle ricerche dei due giovani.

I sospetti sono stati individuati poco dopo in una via laterale rispetto a via Emilia Centro. Alla vista degli agenti, entrambi si sono dati alla fuga: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato fermato. Si tratta di un minorenne, regolarmente presente sul territorio nazionale, trovato in possesso di una quantità significativa di sostanza stupefacente e del materiale utile al suo frazionamento e confezionamento. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e il giovane denunciato a piede libero, per poi essere riaffidato ai genitori.