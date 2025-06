Sarà riaperta alle ore 9 di sabato 7 giugno 2025 la strada provinciale 46 (via Cà de Frati), a conclusione dell’ultimo dei cinque interventi programmati dalla Provincia di Reggio Emilia – in accordo con i Comuni dell’Unione Pianura reggiana – per la messa in sicurezza di questa importante arteria di collegamento tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo.

L’intervento ha previsto il completo risanamento e l’allargamento della sede stradale su un tratto di oltre mezzo chilometro, successivo al tombamento del canale di bonifica eseguito nei mesi scorsi dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. I lavori dell’ultimo stralcio, avviati a febbraio, si sono conclusi. La strada riapre con una settimana di anticipo rispetto alla scadenza recentemente fissata per la fine della prossima settimana.

“Giungiamo alla riapertura definitiva di via Cà de Frati grazie a un importante investimento pubblico e alla collaborazione tra enti. Ringraziamo la Provincia di Reggio Emilia per questo risultato concreto, frutto della determinazione condivisa nel migliorare la viabilità di un’arteria stradale fondamentale per il nostro territorio” – dichiarano congiuntamente i sindaci di Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo.

L’intero piano, avviato nel 2020, ha comportato un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il piano nazionale per la manutenzione straordinaria della rete viaria delle Province.

“Grazie ai sindaci del territorio per la visione, la costanza e il lavoro fianco a fianco che ci ha permesso di arrivare fino a qui. La Provincia di Reggio Emilia continuerà a essere dalla parte dei Comuni: le strade sono una priorità, perché garantiscono sicurezza, mobilità e sviluppo” – ha dichiarato il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, congiuntamente al consigliere delegato alle Infrastrutture, Alessandro Santachiara.