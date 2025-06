Torna anche nell’estate 2025 “Al parco, di sera”, la rassegna serale dedicata ai bambini dai 4 anni e alle loro famiglie, promossa dal Comune di Formigine con il sostegno della Fondazione di Modena. Un appuntamento molto atteso, che porterà racconti, voci e immagini nei parchi più suggestivi del territorio.

Si parte lunedì 9 giugno nel parco del Castello di Formigine con “Vita da Draghi”, che vedrà protagonista il simpatico Drago Camillo, in partenza per nuove avventure. Camillo tornerà poi lunedì 21 luglio con “Un drago nell’ombra”, una vera e propria caccia al drago insieme alle guide museali. In caso di maltempo, gli eventi si terranno all’interno del Castello. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a castello@comune.formigine.mo.it o telefonando allo 059 416277 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13).

Tanti anche gli appuntamenti del giovedì, guidati dalla voce del contastorie Marco Bertarini: il 19 giugno nel parco della carrucola di via Galilei a Corlo con “Trame scintille”; il 26 giugno nel parco di via Colombo a Magreta con “I racconti del custode della foresta”; il 3 luglio nel parco di via Don Giberti a Colombaro con “C’era non c’era”; il 24 luglio al parco Amicizia Italia-Francia di via Terracini a Formigine con “Il valore del sudore”; il 31 luglio nel parco Morvillo di via Erri Billò a Casinalbo con “Né qui né altrove”; e infine il 14 agosto nel parco di Villa Benvenuti a Formigine con “Di panifici e buongustai”. In caso di pioggia, tutti gli incontri si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis.

Completano il programma due serate speciali nel parco di Villa Gandini a Formigine: il 10 luglio “Storie sotto le stelle”, letture della buonanotte a cura dell’associazione Librarsi, e il 7 agosto “Io albero, io bambino”, un percorso tra rami, foglie e radici condotto dalle bibliotecarie. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno all’interno della biblioteca.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21. È consigliato portare con sé una coperta o un cuscino per assistere più comodamente alle letture. L’ingresso è libero e gratuito.