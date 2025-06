C’è tempo fino al 12 giugno per iscriversi on line a quota ridotta alla Color Run di Castelfranco Emilia “Tutti colorati per Avis 2.0”, la camminata non competitiva con lancio di colori che torna per la seconda edizione domenica 15 giugno con partenza da Ca’ Ranuzza, in concomitanza della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che cade il 14 giugno. Una kermesse di natura, benessere, allegria e solidarietà che prevede due percorsi, uno di 3 km adatto a tutti e uno leggermente più impegnativo di 5 km, da affrontare senza stress da prestazione sportiva, col solo obiettivo di divertirsi e stare insieme in una grande festa, che continuerà anche all’arrivo con degustazione di polpette e animazione musicale all’interno dello Slide Festival in programma nel fine settimana nell’area verde di Ca’ Ranuzza. Promossa da Avis Provinciale Modena, in collaborazione con Comune di Castelfranco e Manitou Italia e il supporto organizzativo di Holy Splash, la Color Run avrà anche quest’anno una finalità benefica, il ricavato della corsa sarà infatti destinato a sostenere le attività dell’associazione provinciale per il dono del sangue. La Color Run del 15 giugno prenderà il via alle 11.15 (ritrovo dalle 9.15) con un primo lancio di colori, per snodarsi sui due circuiti, che attraverseranno anche il centro, e chiudersi di nuovo a Ca’ Ranuzza. Lungo il percorso i runner incontreranno diversi color point dove verranno sparate polveri di varie tinte, per arrivare al traguardo colorati dalla testa ai piedi. Anche ciascun partecipante sarà dotato di un color kit composto da zainetto, t-shirt, bottiglietta d’acqua e buste di colore da lanciare sui compagni di camminata.

Le prenotazioni effettuate on line entro il 12 giugno o direttamente alla sede Avis di via Livio Borri a Modena nei giorni e negli orari indicati sul sito avranno diritto ad una quota agevolata e assicureranno il kit della corsa che andrà ritirato la mattina prima della partenza. Ci si potrà iscrivere anche in loco il giorno stesso della manifestazione, con consegna dei kit fino ad esaurimento e con quota leggermente maggiorata. Iscrizione gratuita per i bambini fino a 6 anni. Tutte le info sul sito di Avis Provinciale Modena modena.avisemiliaromagna.it