Un incontro pubblico con Lucio Caracciolo per ragionare sulla rivoluzione geopolitica in corso e sulle prospettive per l’Italia. Lunedì 16 giugno alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello il direttore della rivista di geopolitica “Limes” e della Scuola di “Limes” sarà protagonista di una serata aperta al pubblico per riflettere sui temi più rilevanti dello scenario internazionale.

Introduce Andrea Cerri, alunno della Scuola Limes. La serata è proposta in collaborazione con Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Lucio Caracciolo, giornalista, è direttore di “Limes”, rivista italiana di geopolitica, e della Scuola di “Limes”. Scrive per le testate del Gruppo Gedi e per diverse riviste italiane e straniere. È stato professore di Studi strategici presso l’Università di Roma 3 e la Luiss, e di Geopolitica presso l’Università San Raffaele di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Alba di Guerra Fredda (Laterza, 1986), Euro no (Laterza, 1997), Dialogo intorno all’Europa (con Enrico Letta; Laterza, 2002), L’Europa è finita? (con Enrico Letta; add Editore, 2010), America vs America (Laterza, 2011) e Storia contemporanea (con Adriano Roccucci; Mondadori, 2017), La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa (Feltrinelli, 2022).