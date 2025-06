Pump Bike, Parkour, Break Dance, Writers e Street Food: a Maranello un appuntamento per ragazzi e ragazze con Attivamente Sport. Domenica 15 giugno dalle 20 alle 23 al Parco dello Sport di Maranello una serata di esperienze e laboratori per i più giovani, per imparare a muoversi con sicurezza nell’ambiente urbano insieme ad istruttori esperti. L’iniziativa è proposta nell’ambito di Attivamente Sport, il progetto di prevenzione della salute rivolto principalmente alla popolazione giovanile del Distretto Ceramico, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità socio-economica e psico-fisica.

Promosso dai Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo con il sostegno di Fondazione di Modena e la collaborazione di Uisp e di Med-ex Medicine & Exercise, medical partner della Scuderia Ferrari, il progetto è stato avviato nel 2022 e prevede diverse attività nei quattro comuni, con l’obiettivo di coinvolgere diverse fasce della popolazione, dai ragazzi agli atleti, dalle famiglie alle associazioni.