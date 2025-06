Si è svolta oggi, presso la Biblioteca Storica dell’Ospedale Bellaria, la presentazione ufficiale della donazione di dispositivi medici a favore del Centro Clinico NeMO Bologna, struttura specializzata nella cura e nella presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari, che opera all’interno dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra UILDM Bologna (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e SITE S.p.A., storica azienda bolognese operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni ed energia, con il coinvolgimento di numerosi partner e fornitori da tutta Italia. L’alleanza ha permesso di raccogliere fondi fondamentali per dotare il Centro NeMO di strumenti clinici essenziali, con un impatto diretto sulla qualità dell’assistenza e sull’autonomia dei pazienti.

L’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e l’Azienda USL di Bologna, grazie anche al supporto de delle associazioni del territorio, hanno strutturato un modello assistenziale avanzato in cui medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e altre figure sanitarie operano in stretta sinergia, assicurando un percorso di cura personalizzato e altamente specialistico. Un progetto che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi due anni a valle della ristrutturazione del Padiglione C dell’Ospedale Bellaria.

Un’alleanza solidale per la salute

La campagna di raccolta fondi è stata lanciata da SITE in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la propria rete di partner in un gesto collettivo di solidarietà. L’adesione è stata ampia e sentita, a dimostrazione di quanto il legame tra territorio, impresa e volontariato possa generare risultati concreti.

Durante l’incontro, UILDM Bologna ha ringraziato pubblicamente tutte le aziende che hanno contribuito all’iniziativa: Cetra Srl, il Sig.Pirovano Luca, Tecnikabel Spa, Sir Safety Sistem Spa, Romana Cavi Elettrici, Tecnoiudica Srl, Itelcom Srl, Conte Domenico Engineering Srl, Sirius Spa – Compass Distribution, A.D.L. Costruzioni Srl, Bticino, Migtel Srl, New Mak Srl, Sirec, Global Project Srl e Comet Spa.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica di collaborazione tra il mondo dell’impresa e quello del volontariato, a beneficio della comunità. È un esempio concreto di come altre realtà, nel loro quotidiano, possano replicare gesti simili per sostenere cause che stanno loro a cuore. Non avremmo potuto realizzare tutto ciò senza il supporto di SITE e dei suoi partner, che hanno creduto nell’importanza del nostro lavoro e nelle necessità dei pazienti – dichiarano Alice Greco e Nicola Gabella, rispettivamente presidente e vicepresidente di UILDM Bologna – Il nostro impegno quotidiano è volto non solo a garantire assistenza, ma anche a migliorare le condizioni di vita di chi affronta la distrofia muscolare e altre patologie neuromuscolari, e il sostegno che abbiamo ricevuto è stato fondamentale per continuare a portare avanti il nostro lavoro”.

“Questa donazione è un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, associazioni, imprese e sanità pubblica possa generare valore per l’intera comunità – ha dichiarato la Dott.ssa Anna Maria Petrini, Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna –. L’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche rappresenta un punto di eccellenza del nostro sistema sanitario per la ricerca e la presa in carico di patologie neurologiche complesse e rare, che garantisce ai pazienti un’assistenza di qualità, fondata sulla multidisciplinarità e sull’innovazione. Continueremo a lavorare per sviluppare i reparti coinvolti nell’ottica di implementare le progettualità in atto e migliorare l’accesso ai servizi specialistici”.

“Abbiamo consolidato un modello di assistenza che pone il paziente al centro, con un team multidisciplinare che opera in stretta connessione – spiega il Prof. Rocco Liguori, Direttore della UOC Clinica Neurologica, Responsabile del Centro Clinico NeMO Bologna e Professore Ordinario di Neurologia all’Università di Bologna -. La formazione e lo scambio di competenze con gli altri Centri Clinici NeMO ci hanno permesso di affinare ulteriormente la presa in carico e garantire trattamenti sempre più mirati. Ricevere il sostegno della comunità, in particolare del mondo imprenditoriale, significa rafforzare questo modello e moltiplicarne il valore. Siamo riconoscenti a UILDM Bologna, a SITE e a tutti i partner che credono in noi”.