Prevista per la mattinata di domani, sabato 14 giugno, la riapertura della SP 7 “Valle dell’Idice” al km 17, nel territorio del Comune di Monterenzio. La strada era stata chiusa per due settimane, in alcune ore della giornata, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di ripristino definitivo delle scarpate di monte e di valle della strada, dal km 17+150 al km 17+500, danneggiata dalle alluvioni del 2023 e 2024. I lavori partiti il 27 maggio scorso sono stati eseguiti nei tempi previsti e hanno sempre consentito il passaggio del trasporto pubblico e dei mezzi di emergenza. Ora il tratto è riaperto a senso unico alternato, regolato da semaforo.

La parete franata è stata completamente risagomata. Sono stati messi in opera 120 metri di “gabbioni”, gabbie metalliche contenenti massi ed è stato creato un canale di drenaggio per evitare che l’acqua piovana invada ancora la strada. Alla parete è stata tirata una rete contenitiva, per evitare che eventuali ulteriori disgregazioni possano cadere sulla strada. Per l’intervento sono stati utilizzati due particolari escavatori, cosiddetti “ragni”, con i quali sono stati disgaggiati 5.000 metri cubi di terreno dalla scarpata. Presenti anche alcuni rocciatori, che hanno lavorato sulla parete appesi a delle funi.

La tempistica dell’intervento era stata concordata con il Comune di Monterenzio a inizio maggio, per consentire di avere la strada percorribile, se pur sempre a senso unico alternato regolato da semaforo, per l’apertura della piscina, dopo la chiusura delle scuole.