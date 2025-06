Il Comune di Sassuolo ha pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di un albo per il reclutamento di rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione ed. 2025 e altre indagini Istat per gli anni 2025/2028.

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dalle ore 8:00 di lunedì 16 giugno 2025 e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 7 luglio 2025 e dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la procedura online presente sul sito al seguente link seguendo le istruzioni. Per procedere con la compilazione della domanda è necessario allegare il curriculum vitae in formato Europeo compilato in lingua italiana, datato e firmato e avere un’identità digitale SPID. I possessori di una Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono utilizzarla in alternativa a SPID per accedere al servizio.

https://portale-sassuolo.entranext.it//Login/RedirectToken?value=d043TktwT0FFTXhDcno3QnFOdHV5dk9VeDhzYjlqd2d0bzVQS0xCcW9kMDRBY1lvdmdBK2dQQnZ1bHRuKzJvRnNRbHU3ZUpIdUhZNDRlSXM3VXFYSEd2b2JEdTZnMTRYd2JYSTdXRWR5alk90