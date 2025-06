Con la chiusura dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Formigine dà avvio a una serie di interventi negli edifici scolastici del territorio. Oltre alla manutenzione ordinaria prevista ogni anno, quest’estate prenderanno il via cantieri per un valore complessivo di circa 60mila euro.

Presso la scuola primaria Ferrari di Formigine è previsto un intervento di manutenzione straordinaria per realizzare un nuovo collegamento diretto tra l’ala nord e l’ala sud dell’edificio. Verrà eliminato il lungo corridoio a “U” attualmente presente e si procederà alla demolizione di alcune pareti non portanti, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi interni e migliorare la sorveglianza. Poco prima della chiusura dell’anno scolastico, è stata inoltre sostituita una parte della pavimentazione antitrauma nel cortile e installata una nuova attrezzatura ludica, grazie ai fondi raccolti dal comitato genitori.

Alla scuola primaria Don Mazzoni di Corlo verrà ampliata l’area cortiliva di circa 480 metri quadrati, acquisendo una porzione del vicino Parco dei Bambini di Chernobyl. L’area sarà sistemata e livellata, e dotata di una nuova recinzione perimetrale, così da offrire agli alunni uno spazio all’aperto più ampio e sicuro.

Alla scuola dell’infanzia Malaguzzi di Formigine è previsto un intervento sulle recinzioni interne che separano le diverse sezioni: un’operazione che punta a migliorare l’organizzazione degli spazi, con effetti positivi su funzionalità, sicurezza ed estetica.

Infine, presso la scuola secondaria di primo grado Fiori di Casinalbo si procederà alla sistemazione del pavimento in parquet dell’aula di musica, danneggiato durante lo scorso inverno a causa di una rottura dell’impianto di riscaldamento.

Dichiara l’Assessore alle Politiche scolastiche ed educative Marco Casolari: “Intervenire in estate ci consente di lavorare in sicurezza e senza ostacolare le attività scolastiche. Il nostro obiettivo è garantire spazi funzionali, sicuri e stimolanti, in cui bambini e ragazzi possano vivere bene ogni giornata scolastica. Investire sulla qualità degli ambienti educativi significa investire nel futuro della comunità”.