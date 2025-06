Il territorio formiginese ha subito danni ingenti a seguito del forte temporale delle prime ore del pomeriggio di oggi.

Il Sindaco Elisa Parenti ha attivato il Centro Operativo Comunale per far fronte a una situazione che è parsa subito critica dal punto di vista della viabilità e per gli allagamenti negli edifici pubblici e privati.

Il torrente Cerca e il canale di Corlo sono esondati, ma la situazione è rientrata in serata. La viabilità è stata ripristinata su tutto il territorio entro le ore 19, eccetto via Turchetto e un tratto di Via Bassa Paolucci, tuttora chiuse.

Tutte le segnalazioni dei cittadini sono state raccolte e ancora si sta lavorando con tecnici e volontari della Protezione Civile per intervenire nelle numerose cantine e garage allagati.

Gli edifici educativi e scolastici dove sono presenti attività rimangano aperti, mentre si sta proseguendo con i sopralluoghi puntuali degli altri edifici pubblici, come le palestre.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Quest’oggi sono caduti 60 mm di pioggia in due ore. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per far fronte a una situazione che è parsa subito emergenziale. Ringrazio i dipendenti comunali, gli agenti di Polizia locale, la Protezione Civile con i suoi tecnici e volontari, le Forze dell’Ordine e tutti i cittadini che hanno contribuito a ripristinare una situazione di sicurezza sul territorio”.