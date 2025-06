Una forte ondata di temporali ha colpito nel pomeriggio le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Ferrara. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e squadre della Protezione civile, con l’aiuto di volontari, per lo svuotamento delle aree allagate a causa delle precipitazioni cadute in grande quantità e in pochissimo tempo. Molte anche le rimozioni di alberi caduti, a causa di raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari.

Nel modenese le piogge hanno fatto registrare cumulate che hanno superato nei territori dell’Unione del distretto ceramico e dell’Unione Terre di Castelli la soglia di 30 millimetri di pioggia in un’ora e in alcuni punti anche di 70 in 3 ore. Complessivamente in tutto il territorio collinare e pedecollinare si sono registrate cumulate dai 40 agli 80 millimetri. Nel reggiano la circolazione nella linea ferroviaria convenzionale è stata sospesa tra Reggio Emilia e Sant’Ilario, poi è tornata alla normalità. Una violenta grandinata ha, invece, colpito la zona del ravennate.

Il monitoraggio dell’Agenzia regionale di Protezione civile, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, le Prefetture e le forze dell’ordine, è tutt’ora in corso. Alle 18 gli interventi dei Vigili del Fuoco erano stati in totale 34.

“Fin dalle prime ore del pomeriggio stiamo monitorando minuto per minuto la situazione, pronti a intervenire e a fornire assistenza alla popolazione laddove ci sia bisogno- spiegano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Grazie a tutti gli operatori che sono e che stanno tuttora intervenendo, la richiesta è quella di attenersi alle indicazioni dei sindaci e delle autorità per evitare qualsiasi rischio finché la situazione non sarà tornata alla normalità”.

Gli interventi provincia per provincia

Parma. Segnalate alcune infiltrazioni in una materna a Calestano, i bambini sono stati immediatamente spostati in un luogo sicuro. Sempre a Calestano, in località Ravarano, una frana ha invaso la strada provinciale. In una materna di Neviano degli Arduini ha ceduto un controsoffitto, i bambini sono stati spostata in un’area sicura.

Reggio Emilia. Vigili del fuoco e volontari attivi fin dal primo pomeriggio per allagamenti a Canossa, Castellarano e Scandiano, dove per precauzione è stata chiusa un’entrata del pronto soccorso. Risolta l’interruzione della linea ferroviaria Reggio Emilia-Sant’Ilario.

Modena. Allagamento al municipio di Formigine, già in azione le squadre volontarie con motopompe. Abitazioni, strade e garage allagate in molti comuni del distretto ceramico, a Maranello, a Marano e nello stesso capoluogo dove la situazione più rilevante ha riguardato la casa di riposo ‘Villa Parco’, comunque sotto controllo. Disagi anche in diverse strutture sanitarie: a Vignola, dove la dialisi è stata messa in sicurezza, Sassuolo, Formigine, Modena e Castelfranco. E’ stata garantita la prosecuzione dei servizi.

Bologna. Le forti precipitazioni hanno causato momentanee interruzioni di corrente. Due interventi per allagamenti a San Giovanni in Persiceto. Una decina di voli dirottati all’Aeroporto Marconi nel momento di massima intensità della pioggia.

Ferrara. Volontari attivi al fianco dei vigili del fuoco per rimuovere alcuni alberi caduti in città.

Ravenna. La violenta grandinata ha causato la caduta di alcuni alberi e l’allagamento di alcuni sottopassi.