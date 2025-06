Divertirsi e imparare insieme alla Protezione civile. Si può, con i campi scuola “Anche io sono la Protezione civile”, in programma tra giugno e settembre in diverse località dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa, gratuita, giunta alla sua quindicesima edizione, nasce da un progetto finanziato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e realizzato con il supporto logistico e organizzativo dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

I campi sono preparati direttamente dalle organizzazioni locali di volontariato che, nello svolgimento delle varie attività destinate ai ragazzi, coinvolgono attivamente le amministrazioni comunali e le strutture operative. Quest’estate verranno attivati in tutt’Italia oltre 340 campi scuola, con il coinvolgimento di 3mila volontari di Protezione civile e oltre 6mila partecipanti, tutti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

In Emilia-Romagna i campi estivi programmati sono 12, con circa 360 partecipanti totali, una trentina per ognuno. I primi a iniziare, dal 20 al 26 giugno, saranno i ragazzi di Rimini (campo a cura dell’associazione Obiettivo Terra). Gli altri campi scuola si svolgeranno a Lagosanto (Ferrara) dal 22 al 28 giugno (a cura dell’associazione Volontari Protezione civile di Lagosanto); a Modena dal 29 giugno al 6 luglio (a cura di Croce Rossa Italiana-Comitato di Modena); a Malalbergo (Bologna) dal 2 al 6 luglio (a cura dell’associazione Pegaso); a Villa Minozzo (Reggio Emilia) dal 6 al 13 luglio (a cura del Coordinamento provinciale Volontariato di Reggio Emilia); a Cortebrugnatella (Piacenza) dal 7 al 13 luglio (a cura della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini ANA); a Pianello (Piacenza) dal 14 al 18 luglio (a cura di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza); a Rimini dal 21 al 27 luglio (a cura dell’associazione Explora Campus); a Cesena dal 25 al 30 agosto (a cura del Gruppo comunale volontari di Cesena); a Gualtieri (Reggio Emilia) dal 26 al 30 agosto (a cura dell’associazione Protezione civile Bentivoglio); a Sala Bolognese (Bologna) dal 26 al 30 agosto (a cura della associazione volontari Protezione civile Sala Bolognese); ad Alfonsine (Ravenna) dall’1 al 5 settembre (a cura dell’associazione Pubblica assistenza di Alfonsine).

Ogni campo scuola ha la durata di una settimana, è articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi e dà l’occasione ai partecipanti di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui loro territori, dei Piani comunali di Protezione civile e del ruolo di cittadinanza attiva. I ragazzi e le ragazze possono cimentarsi in esperienze che vanno dall’allestimento di un campo di accoglienza per i volontari alla simulazione di un incendio nel bosco con l’attivazione delle azioni di spegnimento; da escursioni lungo le aste fluviali fino a prove pratiche di ricerca con i cani da soccorso. Un’esperienza, questa, che può costituire per molti il primo passo per entrare poi attivamente nel mondo del volontariato.