Dopo aver asfaltato nelle scorse settimane via Candini è partito oggi, martedì 17 giugno 2025, il primo pacchetto importante del piano asfalti 2025 di Calderara di Reno.

Si tratta di un primo investimento di 700.000 euro che nei prossimi mesi verrà ulteriormente implementato e che in questa prima fase riguarderà otto interventi: il tratto da Vicolo Parma a Castel Campeggi, il tratto di via S. Vitalino, via Valtiera, via Marcheselli – Rotonda Gandhi, sottopasso San Vitalino, parcheggio via Longarola, corsello drenante Parco Morello e marciapiede di via 1° Maggio.

“Un piano asfalti – afferma il Sindaco Giampiero Falzone – ancora una volta importante, in continuità con quelli degli anni passati, che ricordo aver visto la chiusura del precedente mandato con un investimento complessivo di 4.330.000,00 euro per un totale un totale 103 interventi. Come ho sempre detto la manutenzione non deve rappresentare un costo ma, per l’appunto, un investimento. Certo, non si può fare tutto subito ma lo sforzo degli ultimi 5 anni è stato davvero importante e senza precedenti per un Comune delle dimensioni come il nostro, e vogliamo continuare sulla stessa strada, tanto che abbiamo concluso una gara per un accordo quadro valore di 5 milioni di euro”.

“Per il 2025 – prosegue il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Luca Gherardi – partiamo al momento con uno stanziamento di quasi 700.000 euro, che naturalmente in corso d’anno potrà essere ulteriormente rimpinguato con ulteriori interventi rispetto a questi che rappresentano adesso delle priorità. Grazie all’Ufficio Tecnico per l’importante lavoro fatto per raggiungere questo obiettivo”.