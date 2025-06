Sarà un fine settimana all’insegna dell’energia e della partecipazione giovanile quello in programma a Casinalbo negli ultimi giorni di giugno, tra musica, sport e momenti di condivisione.

Ad aprire il weekend sarà il Set e Mèz party, in programma venerdì 27 e sabato 28 giugno in via Montello 14. L’ingresso è libero a partire dalle ore 21. In calendario dj set, food stand e drink bar per due serate di musica e divertimento: venerdì si balla con Stepbetahouse, mentre sabato doppio appuntamento con Taz (alle 21) e Dj Ego (alle 23).

Spazio poi allo sport con la seconda edizione del torneo di basket Air Jack, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno. Nato per ricordare Giacomo Olivieri, giovane formiginese scomparso tragicamente la scorsa estate, il torneo si svolgerà nel campo a lui intitolato all’interno del Parco Morvillo, in via Erri Billò.

Ad accompagnare le partite, uno stand gastronomico curato dall’associazione TuttoSiMuove con gnocco, tigelle e panini; carretto di gelati e bar con bibite fresche. Tra le novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con Proform Formigine, sono previsti premi per tutti gli iscritti. A rendere ancora più speciale l’evento sarà infine un’opera pittorica realizzata dall’artista Drew Nori direttamente sul campo da gioco.