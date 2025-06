A Spilamberto, lungo la strada provinciale 16 partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Guerro, che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato con semaforo, da lunedì 30 giugno fino a venerdì 1 agosto.

In particolare, il ponte verrà sollevato con dei martinetti pneumatici e saranno sostituiti gli apparecchi d’appoggio e successivamente ripristinati i giunti di dilatazione e per consentire lo svolgimento di queste operazioni è necessario ridurre il transito sulla struttura.

La ditta aggiudicataria è l’Impresa Scavi-ter Snc di Pavullo e l’impresa subappaltatrice è la Stradedil s.r.l. di Palagano.

Il ponte sul torrente Guerro presenta un’unica campata di lunghezza di 35,20 metri e larghezza di 10 metri, costituita da tre travi in acciaio e soletta in cemento armato. Le travi dell’impalcato appoggiano sulle spalle in calcestruzzo armato tramite dispositivi di appoggio, inoltre è presente un giunto di dilatazione sotto pavimento e un giunto di dilatazione in gomma armata.

L’intervento è inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche 2023 – 2025 e fa parte del piano di manutenzione della rete dei ponti della Provincia di Modena.