Prosegue la stagione musicale con il secondo appuntamento dei Concerti in Palazzina 2025. Martedì 1° luglio alle ore 21.15 la sede di Confindustria Ceramica (Viale Monte Santo 40, Sassuolo) ospiterà i The Radio Luxembourg con lo spettacolo “45 Giri fa”. L’evento, organizzato da Edi.Cer. SpA con il patrocinio del Comune di Sassuolo, è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’Associazione rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a condividere una serata coinvolgente nel parco della propria sede, con un revival delle più belle canzoni del jukebox. A far rivivere l’essenza della scena musicale degli anni ’60 e ’70, la band “Radio Luxembourg”, formata da Alessandro Maria Ferrari al basso, Andrea Degli Espositi alla batteria, Luca Longhini alla chitarra, Alberto Girgenti alle tastiere e Alessandro Gibellini alla voce e chitarra, i quali rievocheranno musicalmente un’epoca in cui la spensieratezza aveva un nome e un colore: Bandiera Gialla.

L’ultimo appuntamento è in programma martedì 8 luglio, con il concerto “Musiche da Cinema” di “Movieband”, in cui si renderà omaggio alle colonne sonore che hanno reso iconiche le pellicole più amate del cinema internazionale. La rassegna è iniziata il 17 giugno con il concerto “Italiani: donne e uomini che fecero l’Italia” in cui racconti di Leo Turrini e la musica di Marco Dieci hanno ripercorso, tra musica e parole, il ricordo delle figure che hanno forgiato l’identità collettiva italiana.