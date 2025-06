A Castelvetro, lungo la strada provinciale 569 partiranno la prossima settimana i lavori di posa di una nuova conduttura idrica, con i relativi allacci alla rete esistente, dal centro abitato Solignano Nuovo al centro abitato Ca di Sola, per uno sviluppo complessivo di circa tre chilometri.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che dureranno sei mesi e saranno realizzati dalla ditta Pro Service costruzioni Srl per conto di Hera Spa, da lunedì 30 giugno è istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile, che avrà un’estensione massima di 200 metri per ogni stralcio funzionale della condotta idrica e avanzerà solo al completamento di ogni singolo intervento.

Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico è resterà sempre in funzione.