Si rafforza la rete di supporto ai caregiver nel Distretto sanitario di Sassuolo, cioè coloro che prestano assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro non autosufficiente.

Oltre agli sportelli sociali e al call center provinciale per il sostegno psicologico dell’Azienda USL di Modena, è stata sottoscritta recentemente una convenzione con l’associazione ‘Curacari’ e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. L’accordo ha visto l’apertura di uno sportello Caregiver a disposizione di tutto il Distretto sassolese che offre ascolto e counseling.

Il servizio, che collabora con la rete dei servizi socio-sanitari, è in grado di fornire orientamento oppure, con il consenso dello stesso caregiver, segnalare esigenze per attivare il percorso di presa in carico più appropriato. In aggiunta, gli operatori dello sportello sono qualificati per offrire, qualora il caregiver voglia, un prezioso supporto emotivo attraverso sessioni di counseling, un aiuto concreto per affrontare le sfide quotidiane legate all’assistenza.

L’accesso allo sportello dell’associazione è solo su appuntamento, previa telefonata al numero 3534618282, dal lunedì al sabato.

A seconda delle esigenze gli incontri coi caregiver potranno svolgersi a Sassuolo – presso la Casa della Comunità in via Fratelli Cairoli – oppure a Gorzano di Maranello presso la Casa dei Volontari in via Cappella, anche se in alcuni casi potranno essere valutati appuntamenti direttamente presso l’abitazione della persona bisognosa di assistenza e I loro familiari.

Nel Distretto di Sassuolo, l’Azienda USL di Modena mette in campo diversi percorsi per I caregiver.

Oltre alle convenzioni in essere con il mondo associazionistico, infatti, sono a disposizione:

Email dedicata

Per un primo contatto, è possibile inviare un’email a infocaregiversassuolo@ausl.mo.it. Dopo aver ricevuto la mail, un operatore contatterà l’utente per raccogliere maggiori dettagli sulle sue esigenze e fornire un orientamento personalizzato verso i servizi più appropriati.

Sportelli Sociali del Distretto

Gli Sportelli Sociali sono punti di contatto fondamentali per accedere a informazioni e servizi socio-sanitari sul territorio. Il personale formato di ogni sportello è in grado di orientare le persone verso i servizi più adatti. È possibile contattare direttamente lo sportello del proprio comune di residenza.

Le varie sedi con orari e numeri di telefono sono elencate alla pagina:

www.distrettoceramico.mo.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/uffici/servizi-sociali-territoriali

Call Center “Sostegno Psicologico per Caregiver AUSL di Modena”

L’AUSL di Modena mette a disposizione un call center specifico provinciale. Risponde un operatore che gestisce i contatti diretti da parte dei caregiver e si fa carico di individuare, con il Settore di Psicologia Clinica aziendale, il percorso di aiuto più appropriato (dalla semplice consulenza telefonica o in videochiamata, all’attivazione di gruppi di auto-mutuo aiuto o di tipo psicoeducativo, alla presa in carico individuale presso i servizi specialistici). Il servizio risponde il lunedì, mercoledì e giovani (dalle 10 alle 13) al numero 0595137124.