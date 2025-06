Paolo Nobili, titolare dell’omonima impresa individuale, è confermato presidente della categoria Agenti di Commercio di Lapam Confartigianato. L’elezione è avvenuta al termine dell’evento congressuale, organizzato dall’associazione, a cui ha partecipato anche il Presidente Nazionale Usarci Giovanni Di Pietro. Dopo la prima elezione nel 2021, Nobili è stato rieletto alla guida del comparto per un altro mandato. «Ringrazio i colleghi per la fiducia – dichiara Nobili –. Gli agenti di commercio svolgono un ruolo strategico per l’economia locale, fungendo da vero e proprio ponte tra imprese e mercato.

Sono tanti i temi su cui dobbiamo lavorare. Uno su tutti è quello della deducibilità del costo dell’auto. Per un agente di commercio, l’auto è uno strumento di lavoro indispensabile, eppure l’ammontare massimo fiscalmente riconosciuto per la deducibilità degli ammortamenti relativi all’acquisto pari a 25.822,84 euro fissato ormai da anni è palesemente anacronistico.

Abbiamo accolto con favore il rinnovo dell’accordo economico collettivo per il commercio, che introduce elementi di maggiore tutela e aggiornamento normativo per gli agenti. Come Lapam Confartigianato lavoriamo quotidianamente per rappresentare gli interessi degli agenti, ma è fondamentale che ogni collega si senta parte attiva di questo percorso».