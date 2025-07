La Questura di Bologna da ieri ha avviato un incisivo piano di controlli straordinari del territorio in Zona Bolognina, soprattutto nell’area ricompresa tra via Franco Bolognese, Piazza dell’Unità, Via Matteotti, Via de’ Carracci e via Fioravanti.

Nel corso del pomeriggio e della serata di ieri, grazie all’impego di circa 40 uomini appartenenti a diversi reparti della Polizia di Stato tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile di Bologna, il Commissariato Bolognina Pontevecchio, l’unità cinofila antidroga della Questura, oltre, al personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, sono stati identificati 100 soggetti, di cui circa 70 sono risultati gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per reati inerenti gli stupefacenti.

Il personale della Divisione Anticrimine ha effettuato diversi controlli per verificare la corretta condotta dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione tra cui coloro sottoposti agli arresti domiciliari nella zona.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato diversi controlli presso varie attività commerciali insistenti nell’area, nello specifico all’interno di un bar sito in Via Donato Creti è stata rinvenuta sostanza stupefacente motivo per cui verrà valutata l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno nella giornata odierna e nel corso dei prossimi giorni.