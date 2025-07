Stiamo lavorando per mettere ordine a una situazione che da anni tutti fingono di non vedere: una sede di culto in via Cavour che oggi crea problemi reali al quartiere.

L’associazione che la gestisce ha proposto un percorso per spostare l’attività in un luogo più adatto e meno impattante. Una proposta che verrà valutata, come è giusto che sia, nel pieno rispetto delle regole urbanistiche e con la massima trasparenza.

Altro che “moschee raddoppiate”: qui si tratta di razionalizzare una presenza già esistente, affrontando con serietà una situazione che oggi pesa sul quartiere.

La domanda è semplice: vogliamo lasciare tutto com’è, con la sede in via Cavour – in mezzo alle abitazioni – e con le difficoltà che da anni tutti conoscono? Oppure vogliamo trovare una collocazione più opportuna, come al primo piano dei Quadrati, in un’area meno residenziale e più funzionale?

Se non si fa nulla, si lascia il quartiere del Parco Amico con, da una parte, la sede dell’associazione e, sull’altro fronte, il luogo di culto in mezzo alle case: congestione dei parcheggi, utilizzo a volte improprio del parco, convivenza difficile. Davvero qualcuno pensa che questa sia una situazione da conservare?

Noi pensiamo il contrario. Pensiamo che oggi ci sia un’occasione concreta per migliorare le cose. Non è un caso se proprio in quella zona stiamo concentrando investimenti importanti: un nuovo polo sociale, la sede della Guardia di Finanza, spazi pubblici vivi e sicuri.

È per questo che abbiamo chiesto – e ottenuto – un finanziamento dalla Regione: per trasformare un’area oggi dismessa in un punto di riferimento per la città.

Dunque un progetto con interventi concreti per cambiare e migliorare questo pezzo di città.

Forse qualcuno preferisce lasciare tutto com’è, attorno all’ex 189. Noi preferiamo riqualificare. Il centro-destra ci chiede di non fare nulla. Noi, invece, scegliamo di affrontare i problemi con responsabilità.

Lo facciamo perché amministrare significa anche avere il coraggio di trovare soluzioni dove altri preferiscono alimentare paure. Ed è proprio questo che crea disagio a chi fa politica con slogan e allarmi inventati: perché risolvere i problemi toglie terreno a chi vive di polemiche e strumentalizzazioni.

Sassuolo Guarda Avanti

Movimento 5 Stelle

City Lab Sassuolo

Partito Democratico