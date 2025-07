Entra nel vivo il cartellone di “Estate a Vignola” messo a punto dall’Amministrazione comunale insieme a Pro Loco Vignola. Il 4 luglio è in programma il primo shopping sotto le stelle tra buon cibo e musica negli ormai tradizionali “Venerdì di luglio”. Come sempre, saranno aperti negozi, ristoranti e bar, ognuno con una propria proposta sia musicale che culinaria. In piazza dei Contrari, inoltre, è in programma uno spettacolo a ingresso gratuito.

L’edizione 2025 dei “Venerdì di luglio” ha come filo conduttore il ballo: quindi per venerdì 4 luglio il cartellone prevede uno spettacolo di danza sportiva dal titolo “Vignola, si balla! – ritorno al futuro” portato in scena da Dynamic Dance. A seguire, serata danzante per tutti e di tutti i generi musicali.

Tre appuntamenti, susseguenti, sono in programma presso il Parco della Biblioteca Auris: dalle ore 17.00 Gruppo di lettura sotto il gazebo, a cura dell’Università Libera Età Natalia Ginzburg; dalle ore 19.00, “La Resistenza in dialetto” poesie e narrazioni di Raffaele Montanari, Maurizio Tonelli e Sergio Baldelli; infine, dalle ore 21.00, “Venerdì di voci”, rassegna di Voci nei Chiostri promossa da Aerco con l’esibizione di Ekos Vocal Ensemble (Vignola) e Coro Ad Maiora (Bologna).

Grazie alla Libreria Castello di Carta, sempre nell’ambito dei “Venerdì di luglio”, sono in programma incontri con autori per bambini presso la sede della stessa libreria, in via Belloi: venerdì 4 luglio “Cambiare. Trasformismi, Metamorfosi, Migrazioni nel regno animale”, presentazione del libro e piccolo laboratorio con l’illustratrice Francesca Ballarini per diventare Piccoli naturalisti osservatori (per bambini dai 6 ai 10 anni).

Come già annunciato, saranno al lavoro nelle strade del centro cittadino gli street tutor, figure appositamente formate, previste dalla legge regionale, che hanno il compito di concorrere a incrementare il monitoraggio, e quindi anche la sicurezza, della movida estiva nelle zone del centro cittadino. A luglio, tra l’altro, la loro presenza raddoppia: saranno infatti presenti tutti i venerdì sera (4-11-18-25 luglio), ma anche anche tutti i sabati (5-12-19-26 luglio), sempre dalle ore 22.00 alle ore 2.00.