Un tapis roulant modello RUN 1000 MED della ditta Technogym del valore di circa 8mila euro è stato donato da Sandro Grillenzoni, titolare della palestra “New Life Fitness Club” di Scandiano al reparto di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale “Magati”. La consegna è avvenuta questa mattina.

Il dottor Marco Ferri, Direttore del Distretto di Scandiano, a nome della Direzione aziendale ha ringraziato Grillenzoni e la squadra della New Life Fitness Club di Scandiano per la generosità dimostrata. “La donazione – ha detto – testimonia ancora una volta come tanti cittadini e realtà della nostra comunità siano vicini all’Azienda Sanitaria con lo scopo di migliorare i servizi offerti. La strumentazione donata consentirà all’Ospedale di Scandiano di incrementare ancora di più la qualità dei servizi offerti alla popolazione della nostra provincia”.

Il Sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, è intervenuto alla cerimonia: “Un grazie speciale a Sandro Grillenzoni del New Life Fitness Club: il tuo tapis roulant farà la differenza al Servizio di Riabilitazione del Magati. Lo sport non è solo fitness, è salute pubblica: ogni passo sul tapis roulant aiuta davvero chi si sta rimet­tendo in piedi. La Riabilitazione Territoriale guadagna uno strumento in più per sostenere pazienti con esiti neurologici, ortopedici, oncologici e respiratori. È bello vedere come amicizia e collaborazione tra cittadini e istituzioni possano tradursi in gesti concreti”.

Il Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Magati di Scandiano fa parte della struttura di Riabilitazione Territoriale Area Sud che a sua volta afferisce alla Struttura Complessa di Riabilitazione Territoriale Aziendale – Dipartimento Neuromotorio e Riabilitativo. E’ situato nella Palazzina gialla all’interno del cortile dell’ospedale.

Il personale è composto da tre medici fisiatri, una coordinatrice, undici fisioterapisti e una logopedista. La Riabilitazione Territoriale garantisce la continuità riabilitativa nel territorio di competenza mirando al ripristino, ove possibile, della funzionalità e delle autonomie, svolgendo un ruolo fondamentale e insostituibile nei processi di cura.

I principali ambiti di interesse sono rappresentati da:

riabilitazione degli esiti di patologie neurologiche

riabilitazione degli esiti di patologie ortopediche, traumatologiche e reumatologiche

riabilitazione degli esiti di patologie oncologiche

riabilitazione degli esiti di patologie respiratorie

L’attività viene svolta nella palestra del servizio stesso; nei reparti di Lungodegenza dell’Ospedale Magati; all’OSCO; nei vari gruppi multidisciplinari per la valutazione e la presa in carico di persone con grave disabilità.

L’attività del 2024 ha visto 17mila 700 prestazioni di riabilitazione/valutazione a favore di oltre 1.000 pazienti in trattamento ambulatoriale e 7mila 40 prestazioni riabilitative su pazienti ricoverati nei reparti dell’Ospedale Magati e OSCO.