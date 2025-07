Oltre 200 professionisti fanno parte del Cersaie Business 2025, l’attività d’incoming internazionale di operatori e prescrittori provenienti dai diversi paesi di Europa, America, Africa, Medio Oriente e Area del Golfo, Asia e Australia. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il progetto è realizzato da Confindustria Ceramica in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA – Italian Trade Agency, confermando il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno come punto strategico di networking tra gli interlocutori internazionali e le aziende espositrici italiane produttrici di ceramica e di arredobagno.

La permanenza dei delegati stranieri per l’intera durata del Salone consente loro di scoprire appieno il mondo Cersaie, attraverso incontri mirati con gli espositori che vedono coinvolti oltre 110 professionisti della progettazione, della produzione edile e operatori del contract invitati. La partecipazione alla manifestazione rappresenta inoltre un’occasione per i delegati di immergersi nella cultura italiana, alla scoperta delle eccellenze culturali, gastronomiche e territoriali, espressione autentica del Made in Italy.

Anche il trade e il mondo della posa sono al centro del progetto incoming, con la presenza di delegazioni delle associazioni internazionali di settore quali TTA – The Tile Association (associazione inglese che raggruppa posatori, distributori e rivenditori), BDB – Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.v. (associazione tedesca dei distributori) ed EUF – European Union of National Tile Associations (federazione europea dei posatori), per un totale di circa 60 professionisti.

Presente anche la stampa internazionale, con la partecipazione di oltre 40 giornalisti delle più importanti testate di Architettura, Interior Design e riviste di settore, che racconta e diffonde su scala globale il valore culturale e i contenuti di Cersaie. L’appuntamento più importante per i giornalisti è la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy, in programma il 23 settembre alle ore 18 presso The Square di BolognaFiere.