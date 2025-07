Sabato 13 luglio 1985 ebbe luogo il più grande evento nella storia della musica: 70 gli artisti riuniti – tutte punte di diamante – che raccolsero 150 milioni di sterline, tenendo incollati ai teleschermi per una maratona di 16 ore due miliardi di telespettatori in circa 150 Paesi.

A 40 anni esatti da quell’ evento memorabile, domenica 13 luglio 2025, Francesca Mercury e gli Avanzi di Balera Modenesi portano in scena quella giornata storica, in uno spettacolare tributo agli artisti e ai brani che fecero la storia della musica. Il concerto, anticipato dallo show di due band formate da ragazzi provenienti dal progetto “School Of Rock” del Flauto Magico, gli Apophis e gli Innocent, avrà luogo in piazza Calcagnini a Formigine.

Un collettivo di cantanti e musicisti professionisti, diretti dalla sapiente regia di Francesca (autrice dei testi e storyteller) dà vita ad uno show che attraverso musiche immortali, racconti, immagini ed effetti speciali è in grado di condurre lo spettatore in un viaggio musicale e visivo, il cui intento è quello di rievocare i momenti cruciali di quell’evento.

Con: Nik Messori alle chitarre, Mark Ardillo alla Batteria, Alessandro Bottura al Basso, Federica Prata alle Tastiere e con le voci di Angelica Patti, Matteo Zironi, e Daniele Paganelli.

Recitazione, storytelling ed esecuzioni musicali, unite alla proiezione di immagini, fanno di questo spettacolo un evento unico nel suo genere.

Tra gli artisti celebrati sul palco, vi sono David Bowie, Queen, Duran Duran, Tina Turner, Spandau Ballet, Madonna, Phil Collins, Dire Straits, Sting, U2, The Who, Bryan Adams, Eric Clapton, Led Zeppelin e tanti altri.

Sarà inoltre un modo speciale per far rivivere la memoria di grandi stelle della musica che non sono più tra noi, come Freddie Mercury, David Bowie, Tina Turner e George Michael…

L’evento è patrocinato dal Comune di Formigine.

LIVE AID 40th domenica 13 luglio, ore 21.00 – Piazza Calcagnini – Formigine