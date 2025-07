Anche il terzo appuntamento della trentesima edizione del Festival Mundus ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia vedrà una star internazionale salire sul palco del festival per la prima volta: lunedì 14 luglio sarà la volta della cantante e bassista ADI OASIS.

Cantante e bassista soul, funky con un tocco da jazzista; parigina di origini martinicane e di stanza a New York, Adi Oasis presenta a Mundus il suo ultimo album Lotus Glow caratterizzato dalla sua voce svettante, dal basso funky e dalla produzione retro-futurista.

Il titolo riassume il viaggio dell’artista: dalla crescita nelle case popolari di Parigi all’essere una donna nera immigrata in America. Nelle sue parole: “Dal punto di vista tematico, il mio nuovo album è il più personale e anche il più politico, perché sono una donna nera immigrata, e queste sono le mie verità. Lotus Glow rappresenta il fiore in cui sono sbocciata, l’artista che ho cercato di essere per tutta la vita. È il mio destino”.

Sulle scene dal 2018, l’artista si è guadagnata un ampio successo di critica e una fiorente fanbase, ha tenuto tour in tutto il mondo, ha collaborato con artisti come Lenny Kravitz e tanti altri.

La band si compone di: Adi Oasis: voce, basso – Ben Jamal Hoffmann: tastiere – Aylwin Steele: chitarre – Andrew McLean aka Druvvy: batteria

Festival Mundus

Nel 2025 si celebra la trentesima edizione del Festival Mundus, la storica rassegna musicale estiva promossa da ATER Fondazione. Dal 30 giugno al 1° agosto 2025, sono in programma 16 concerti con circa 60 artisti italiani e internazionali in luoghi di grande fascino nei comuni di: Carpi, nel reggiano a Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia, Scandiano, e – per la prima volta – anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Come da tradizione, il Festival ci condurrà in un viaggio musicale senza confini che attraversa culture, territori e generi: dal jazz alla world music, dal folk alla musica contemporanea, dal soul e l’r&b passando dal rock; inoltre, la speciale edizione in occasione del trentennale è particolarmente ricca di nuove proposte internazionali.

Informazioni e biglietteria: INGRESSO UNICO €15,00

COMUNE DI REGGIO EMILIA – FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Informazioni generali

Tel 0522 444446

info@palazzomagnani.it

www.palazzomagnani.it

Biglietti

Fondazione I Teatri