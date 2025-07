È già possibile presentare domanda per il trasporto scolastico organizzato dal Comune di Modena per l’anno scolastico 2025/26. Il servizio permette agli studenti residenti in zone distanti e non servite da mezzi pubblici di linea di raggiungere scuole primarie, secondarie di primo grado e, in via eccezionale, dell’infanzia.

Le iscrizioni si inoltrano online entro il 4 agosto, compilando il form (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-al-servizio-di-trasporto-scolastico) sul sito dei Servizi educativi, a cui si accede con credenziali Spid o Cie o Cns ed entro il 30 settembre si può rinunciare al servizio senza oneri. Sarà possibile presentare domanda per accedere al servizio anche oltre i termini del bando ma comunque entro il 31 marzo 2026.

Il trasporto scolastico può essere richiesto per andata e ritorno, solo andata o solo ritorno per diverse scuole e zone di riferimento: infanzia S. Pancrazio (zona Ponte Alto, Lesignana, Ganaceto, Villanova, San Pancrazio); primaria Collodi, primarie Gramsci e Bersani (zona Sacca, via Delle Nazioni, Albareto); primaria Giovanni XXIII (Marzaglia, Cittanova, Tre Olmi, Strada Barchetta); primaria Lanfranco (zona Madonnina e Marzaglia); primaria Menotti (zona Ponte Alto, Lesignana, Ganaceto, Villanova); primaria Rodari (zona Stazione Piccola, zona Centro commerciale La Rotonda-Morane); primarie Begarelli e M.L. King (zona Le Torri-Portile); secondaria di primo grado Guidotti Mistrali (Baggiovara, zona via Martiniana e via Stradella); secondaria di primo grado Calvino (Baggiovara, via Martiniana, via Stradella, Cognento,Via Newton); secondaria di primo grado Cavour (Marzaglia, Cittanova, Ganaceto, Lesignana, Villanova, San Pancrazio, Ponte Alto, Tre Olmi, Strada Barchetta); secondaria di primo grado Ferraris (Torrazzi, Crocetta, Fossalta e zona Università di via Campi/Araldi); secondaria di primo grado Carducci (Paganine, Portile, Vaciglio, zona Università di via Campi/Araldi, via Vignolese); secondaria di primo grado Lanfranco (zona Centro Commerciale La Rotonda, zona Le Torri, via Contrada, strada Morane); secondaria di primo grado Mattarella (Paganine, Portile, Vaciglio, zona Università di via Campi/Araldi, zona Centro Commerciale La Rotonda, zona Le Torri, Via Morane, strada Contrada).

I percorsi precisi con indicazione delle fermate sono sulla pagina informativa del Settore Educazione e Formazione.

Le tariffe variano a seconda del tipo di servizio richiesto e se si sceglie il pagamento annuale (270 euro per andata e ritorno e 135 per una delle due tratte) o trimestrale (100 per andata e ritorno e 50 per una delle due). I nuclei in situazione di disagio economico (con indicatore Isee inferiore a 4.700 euro) possono richiedere la tariffa annua scontata del 50 per cento. Mentre il trasporto scolastico è gratuito per bambini e bambine e ragazzi e ragazze con disabilità da indicare in fase di compilazione del form allegando copia della certificazione.

Per informazioni riguardanti il bando e le fermate è possibile consultare la pagina dedicata (/www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-al-servizio-di-trasporto-scolastico) sul sito del Settore Educazione e Formazione, scrivere una mail (ufficio.trasporti@comune.modena.it) telefonare (059 2032767- 2032624 lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; mercoledì 8.30-13) o recarsi in ufficio previo appuntamento da fissare tramite form nella pagina sopra indicata.