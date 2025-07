Prosegue il cammino del progetto europeo Simul (Stimulate Innovative MUltigrade Learning with STEAM Education), promosso dall’Associazione Lumen insieme al Fablab Junior del Comune di Fiorano Modenese e sostenuto dal programma Erasmus+. Si è conclusa positivamente la fase di formazione e sperimentazione che ha coinvolto insegnanti e scuole in diversi Paesi europei.

Il progetto Simul nasce per valorizzare le potenzialità delle pluriclassi come luoghi educativi fertili, capaci di accogliere la sfida delle competenze STEM e di promuovere una cittadinanza digitale attenta, inclusiva e consapevole.

In Italia la sperimentazione è stata condotta all’Istituto Comprensivo Francesco Berti di Prignano, partner ufficiale del progetto, e all’Istituto Comprensivo di Montefiorino, che ha aderito con entusiasmo e disponibilità a questo aspetto progettuale. Anche in Romania e Repubblica Ceca – Paesi coinvolti nel progetto – sono stati formati gli insegnanti e testati i laboratori, ora completati e in fase di rifinitura finale.

“La sperimentazione si è chiusa in tutte le scuole europee coinvolte – spiegano dall’Associazione Lumen – e abbiamo raccolto feedback preziosi che ci aiuteranno a finalizzare i laboratori. Questi ultimi saranno presto disponibili gratuitamente sul sito del progetto, tradotti in cinque lingue: inglese, italiano, tedesco, rumeno e ceco.”

I laboratori testati hanno toccato temi strategici per l’educazione contemporanea: dalla programmazione con Scratch e Micro: bit all’uso di ambienti digitali per affrontare argomenti complessi come la sicurezza online, la privacy e la protezione dei dati.

Nei contesti delle pluriclassi – specifica realtà alla quale è dedicato il progetto – la particolare composizione intergenerazionale ha favorito forme spontanee di tutoraggio tra pari: gli alunni più grandi hanno sostenuto i più piccoli in un clima di cooperazione, rafforzando il senso di responsabilità e appartenenza.