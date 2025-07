A breve, e cioè giovedì 17 luglio, si apriranno le istanze affinché le migliaia di docenti precari interessati all’ottenimento di una supplenza annuale (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6), possano esprimere le proprie preferenze (fino a un massimo di 150).

Per comprendere quanto questo del precariato scolastico sia diventato un fenomeno endemico e strutturale – al di là delle chiacchiere ministeriali – rendiamo nota la situazione, comparto per comparto, nelle scuole statali della provincia di Modena, in base agli ultimi dati ufficiali disponibili relativi all’anno scolastico 2023/24.

4.000 precari su un totale di circa 12.000 tra docenti e Ata, cioè il 34% del personale.

E i dati dell’anno scolastico appena concluso, nonché dell’anno scolastico che partirà a settembre, sono pressoché gli stessi.

Che dice, ministro Valditara, la facciamo una riflessione sull’urgente stabilizzazione di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori?