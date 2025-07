Prosegue l’ESTATE ESTESA guastallese con un nuovo mese ricco di appuntamenti, tra rassegne musicali, spettacoli, cinema sotto le stelle, sport, shopping, danza, cultura, food & drink, sagre paesane e tanto altro in ogni angolo di Guastalla, dal centro città alle frazioni, fino al fiume, in luoghi noti e meno noti, compresi alcune ville e giardini privati.

Un tuffo nelle sonorità indimenticabili della musica italiana dagli anni ’60 ai ’90 attende il pubblico di Guastalla domani, martedì 15 luglio 2025, con il concerto dei Postalmarket. L’evento, parte della rassegna “Musica e non solo”, si terrà in piazza Mazzini a partire dalle ore 21.30, nell’ambito dell’ampio programma “Estate Estesa” che prevede oltre cento eventi estivi tra il centro e le frazioni.

I Postalmarket, un affiatato gruppo di otto “eterni Peter Pan” formatosi nel 2017, promettono una serata di puro divertimento e nostalgia. La band è celebre per i suoi coinvolgenti medley che reinterpretano in chiave funk, rock e disco i grandi successi di artisti iconici come Lucio Battisti, Caterina Caselli, Raffaella Carrà, Pupo ed Enzo Jannacci. Il loro spettacolo è concepito per far “battere il piede”, sorridere e trasportare il pubblico indietro nel tempo, invitando tutti a cantare e ballare in un’atmosfera travolgente.

Il concerto, promosso dal Comune di Guastalla con il prezioso contributo della Regione Emilia-Romagna, è ad ingresso gratuito, offrendo agli spettatori un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della grande musica italiana.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla ai numeri 0522 839756/761 o via email all’indirizzo ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.