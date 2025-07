Il 18 luglio, alle ore 21.30, si chiude L’Emilia e una notte 2025, la rassegna estiva ideata e promossa da Corte Ospitale, nella suggestiva cornice del suo chiostro, con una grande festa: lo studio di DJ SHOW Twentysomething Edition, creazione Sotterraneo, ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa, con Lorenza Guerrini, Claudio Cirri.

Sotterraneo nasceva nel 2005. Per festeggiare questa ricorrenza, DJ show andrà in scena in un’edizione ad hoc, un compleanno che gira di città in città ripercorrendo l’immaginario del gruppo e l’epoca in cui si è sviluppato.

DJ show è una performance con un obiettivo chiaro, apparentemente semplice: far ballare un pubblico dentro una drammaturgia. Una playlist di canzoni di ogni genere e epoca viene intervallata da azioni rapide, testi brevi e visioni di passaggio, con l’idea di mettere in campo un esperimento intermedio fra DJ set e teatro dove il vero spettacolo è il pubblico che danza, dove la struttura c’è ma è pensata per deragliare nel rituale epidermico di gruppo, dove il divertimento non distrae e il pensiero non interrompe la festa, anzi: tutto si mescola attraverso l’emulsionante della musica. La domanda diventa: si possono mixare vibrazione musicale istintiva e stimolo cognitivo complesso? Se la risposta è sì: in questo esperimento vibreremo insieme sulle note di alcuni pensieri, rovelli e ansie del nostro tempo. Se la risposta è no: beh, in questo esperimento elimineremo un po’ di tossine, lasciando che le angosce individuali e le nevrosi collettive di questi anni scivolino a terra col sudore.

Lo spettacolo invita a ballare. Quanto lo decidi tu. Indossa abiti comodi, porta una bottiglietta d’acqua e tutta la tua carica!

Lo spettacolo si svolgerà in Corte Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera.

Informazioni www.corteospitale .org. Prenotazioni telefoniche e informazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17, tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.