ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha pubblicato i nuovi bandi 2025 relativi al Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, con l’obiettivo di sostenere i Comuni e le Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna nella realizzazione di interventi concreti in linea con i principi dell’economia circolare. Le risorse, suddivise su tre linee di finanziamento, ammontano complessivamente a 3,4 milioni di euro per l’anno in corso.

Nello specifico con questi atti diventano quindi operativi bandi relativi alla Linea Montagna, alla Linea Prevenzione e riduzione dei rifiuti e ai Centri comunali del riuso, tutti finanziabili dal Fondo d’ambito per l’economia circolare.

Con uno stanziamento di oltre 1,7milioni di euro il Bando per l’assegnazione di contributi per il miglioramento gestionale del servizio rifiuti nei Comuni dell’area omogenea montagna mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi finalizzati al miglioramento gestionale del servizio rifiuti, allo scopo di raggiungere i target di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica (PRRB).

Saranno valutati in particolare:

lo stato di raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata posto al 67% dal PRRB per i comuni con progetti già candidati al PNRR ma non finanziati;

le proposte da Comuni colpiti da eventi emergenziali;

la quantità di rifiuti destinati al recupero o riciclo.

Tra gli interventi ammessi: adeguamento o realizzazione di centri di raccolta, strutture logistiche e stazioni di trasferenza, compostiere di comunità, centri di raccolta itineranti, tecnologie per l’efficientamento del servizio, fototrappole, supporti per la tariffazione puntuale e attività di informazione.

Le domande possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it dal giorno seguente la pubblicazione del presente bando e fino alle 24:00 del 15 ottobre 2025 e, per gli anni successivi, dal primo maggio di ciascun anno e fino alle 24:00 del 15 ottobre dello stesso anno.

Stesso stanziamento di oltre 1,7 milioni di euro per gli altri due bandi.

Il Bando per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti sempre con contributo a fondo perduto al quale sono ammessi tre tipologie di progetti:

Progetti abilitanti , che fanno rientrare nel punto 12 della strategia #Plastic-FreER, con azioni di prevenzione dei rifiuti da plastica monouso;

, che fanno rientrare nel punto 12 della strategia #Plastic-FreER, con azioni di prevenzione dei rifiuti da plastica monouso; Progetti standard , che includono iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti promosse direttamente dagli Enti Locali o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture come impianti industriali per il lavaggio per contenitori riutilizzabili, biblioteche degli oggetti, repair café, impianti per il riuso, empori solidali;

, che includono iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti promosse direttamente dagli Enti Locali o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture come impianti industriali per il lavaggio per contenitori riutilizzabili, biblioteche degli oggetti, repair café, impianti per il riuso, empori solidali; Progetti sperimentali, rivolti alla prototipazione di soluzioni innovative per limitare l’uso di beni monouso in settori specifici (come ortofrutta, ittico, food delivery e commercio al dettaglio), con criteri semplificati di rendicontazione.

Le domande devono essere presentate tramite PEC a dgatersir@pec.atersir.emr.it fino alle 24:00 del 30 settembre.

Infine il Bando per la realizzazione di Centri Comunali del Riuso con progetti per nuovi centri comunali per il riuso, per ampliamenti, rifacimenti di centri esistenti o per l’adeguamento di centri esistenti alle linee guida regionali. In questo caso il contributo riconosciuto è a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili.

Le domande dovranno essere presentate ad ATERSIR tramite PEC a dgatersir@pec.atersir.emr.it, a partire dal primo maggio di ciascun anno e fino alle 24:00 del 30 settembre dello stesso anno.

I tre bandi sono finanziati tramite il Fondo d’Ambito, istituito dalla Legge Regionale 16/2015 e aggiornato dalla L.R. 22/2023, strumento che premia i Comuni virtuosi nella riduzione dei rifiuti non avviati a riciclaggio, incentiva la nascita di nuovi centri del riuso, migliora il servizio di raccolta differenziata nei territori montani e promuove azioni locali di prevenzione.

“Investire nella prevenzione e nella riduzione dei rifiuti significa agire concretamente per costruire dal basso modelli di economia circolare e comunità più sostenibili – affermano Vito Belladonna Direttore dell’Agenzia e Paolo Carini Dirigente dell’area Rifiuti dell’Ente –. Attraverso questi bandi, ATERSIR supporta i Comuni e le Unioni di Comuni sostenendo azioni che generano benefici ambientali diffusi e buone pratiche. Il nostro obiettivo è promuovere un sistema di gestione dei rifiuti sempre in linea con i principi dell’economia circolare mantenendo l’attenzione su efficacia, efficienza, economicità ed equità”.

I bandi sono disponibili ai seguenti link:

Linea Montagna – https://www.atersir.it/linea-montagna-2025