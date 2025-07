L’intervento, per cui sono stati stanziati 30 mila euro, si protrarrà per circa 10 giorni, ovvero fino all’inizio del mese di agosto. La completa riasfaltatura, e successivamente il rifacimento della segnaletica orizzontale, in accordo col Comune, interesserà la ‘strada’ che serve a raggiungere i posti auto nel piazzale antistante l’ingresso principale dell’ospedale.

Per consentire l’avvio del cantiere sarà vietata la sosta già mercoledì 23 luglio alle ore 19 mentre, per garantire ai disabili e ai loro accompagnatori di raggiungere il parcheggio dedicato vicino al varco di ingresso, sarà modificata temporaneamente la viabilità con apposita segnaletica verticale.

L’intervento è il primo di una serie che, per tutta l’estate, coinvolgeranno in modo progressivo le diverse aree destinate alla sosta poste attorno all’ospedale e nel seminterrato.