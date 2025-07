Si è avviato a luglio 2025 il progetto di sensibilizzazione alla donazione del sangue sviluppato da FIDAS Bologna OdV insieme alla sezione locale di USMIA, l’Unione Sindacale Militare Interforze Associati.

Grazie a questa collaborazione, FIDAS Bologna incontrerà il personale in servizio presso le caserme bolognesi, con degli incontri dedicati ad offrire informazioni approfondite sul mondo del dono e sull’importanza di questa scelta. Il personale interessato potrà quindi prenotare la visita per diventare donatore attivo e, successivamente ai controlli previsti per legge, iniziare a donare.

Il progetto ha già visto la prima fase di realizzazione, con l’incontro realizzato lo scorso 1° luglio presso la sede del 121° Reggimento artiglieria contraerei “Ravenna”. La presentazione ha suscitato molto interesse, portando a oltre 20 iscrizioni di nuovi aspiranti donatori e al coinvolgimento di coloro che già donano in una serie di giornate dedicate alle donazioni del personale militare presso il Centro Trasfusionale del S. Orsola. L’attività proseguirà nei prossimi mesi, continuando a coinvolgere il personale militare in servizio presso le caserme del circondario bolognese.

«Siamo orgogliosi di poter collaborare con USMIA e di portare il nostro messaggio alle loro persone. È importante accrescere la sensibilità alla cultura del dono, soprattutto nel periodo estivo che da sempre rappresenta un momento di carenza nella raccolta», afferma Luciano Signorin, Presidente FIDAS Bologna OdV. «Confidiamo che saranno in molti ad aderire alla nostra campagna di promozione del dono e che coloro che già donano abbiano nuove informazioni utili a comprendere quanto quel loro piccolo gesto aiuta concretamente la salute pubblica».

«Donare sangue è un piccolo gesto che può salvare una vita», afferma il Segretario Regionale di USMIA, Carlo Iacobelli, sottolineando l’importanza della solidarietà e del contributo attivo alla salute collettiva.

Ricordiamo che è possibile diventare donatore o donatrice e donare con FIDAS Bologna presso il Centro Trasfusionale del S. Orsola (pad. 29), all’Ospedale Bellaria e in diversi punti prelievo della provincia di Bologna. Per prenotare la visita di idoneità è possibile chiamare la segreteria donatori (051 214 3069-3539 o 051 635 0330) o contattare FIDAS Bologna scrivendo a info@fidasbologna.org

Maggiori informazioni sul mondo della donazione di sangue e sulla possibilità di diventare volontari attivi sono disponibili su www.fidasbologna.org

******

FIDAS Bologna in breve

Fidas Bologna opera da oltre 70 anni presso i centri trasfusionali degli ospedali Sant’Orsola e Bellaria, oltre ai punti di prelievo attivi in alcuni Comuni dell’area metropolitana di Bologna. Conta circa 5.000 donatori iscritti, tra i quali sono eletti gli Organi Direttivi dell’associazione.

L’Associazione ha il compito di promuovere tra i cittadini l’offerta volontaria, gratuita ed anonima, del proprio sangue ed emocomponenti per scopi di pubblica utilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con finalità solidaristiche. L’Associazione opera anche per sensibilizzare le Istituzioni su questo tema e dare visibilità alla cultura della donazione. Il sangue non può essere creato in laboratorio: per coprire il quotidiano fabbisogno di sangue, plasma e piastrine necessari per le quotidiane attività dei nostri ospedali è indispensabile che ci siano donatori. Con questa consapevolezza, i volontari e il personale di FIDAS Bologna OdV collaborano con le strutture sanitarie bolognesi al fine di salvaguardare la salute dei nostri cittadini.

FIDAS Bologna (ex FIDAS-ADVS Bologna) aderisce a livello nazionale all’omonima Federazione FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), che rappresenta circa 500 mila donatori volontari periodici in Italia.