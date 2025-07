Anas ha reso noto che saranno eseguiti nei prossimi giorni sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici che richiederanno la chiusura al transito, con deviazione su percorsi alternativi, di alcune galleria, nello specifico la Feltrin e la Cà Manarini (tra Casina e Il Bocco) e la Costarella (in località Croce di Castelnovo Monti).

I tunnel sono collocati nel tratto tra il km 80+000 e il km 82+645 circa (per le gallerie Feltrin e Cà Manarini) e tra km 68+660 e il km 69+500 circa (per galleria Costarella): i lavori richiedono la chiusura totale al traffico. Le attività verranno svolte esclusivamente in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, a partire dal 28 luglio e fino al 1 agosto, con contestuale chiusura della rampa di accesso alla statale 63 dello svincolo di Casina in direzione Reggio Emilia così come l’uscita in direzione Casina. Il traffico veicolare verrà deviato lungo le viabilità locali.