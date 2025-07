Holi Splash Run, Remember Picchio Rosso, dj set, food truck e mercatini: è questo il menù del fine settimana della Fiera di Luglio di Campogalliano.

La manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, riparte domani, sabato 26 luglio, da Casa Berselli, dove prenderà il via la Holi Splash Run, la corsa promossa dalla sezione locale dell’Avis provinciale in collaborazione con la Polisportiva Campogalliano, che riempirà di colore e divertimento l’area dei Laghi Curiel. Appuntamento alle 17 per le iscrizioni e la consegna del kit di partecipazione, poi alle 19 lo start alla corsa. In serata, dalle 20, l’apertura dei Food Truck e, a seguire, il dj set con Zero3, Don Biagio, B2B Nahte W e Liuk Levratti.

La Fiera prosegue domenica 27 con un’anteprima mattutina: il Motoclub Campo dei Galli organizza il moto giro gastronomico, con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II e partenza alle 10.15.

In serata si torna al parco delle Montagnole per Remember Picchio Rosso, l’evento targato Radio Stella per ballare sulle musiche e rivivere le atmosfere dello storico locale di Formigine. Durante la serata ci sarà la possibilità di cenare presso gli stand gastronomici a cura di associazioni e commercianti locali, e fare shopping al mercatino dei commercianti di Campogalliano e San Martino in Rio.