Dopo Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, il Correggio Music Festival annuncia il secondo nome dei big che si esibiranno (sempre a ingresso gratuito) in occasione della seconda edizione il 5 e 6 settembre la seconda edizione in via Fazzano a Correggio. Si tratta della band dei BNKR44, reduce da una apprezzata partecipazione al festival di Sanremo.

I BNKR44 nascono dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. Progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, i componenti sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0; fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione, il loro lavoro unico e riconoscibile è un manifesto della perseveranza dei giovani della provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo. Tra i vincitori di Sanremo Giovani 2023, il collettivo partecipa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “GOVERNO PUNK”. L’ottima accoglienza riservata al brano e alla cover “MA CHE IDEA” con Pino D’Angiò rendono i BNKR44 gli unici artisti della kermesse ad avere, nel post-festival, entrambi i brani in top 50. Il 02/04 è partito “I LOVE VILLANOVA CLUB TOUR”, nel quale il collettivo empolese si è esibito in date tutte sold-out nei principali club italiani. “GOVERNO PUNK” è stata certificata disco Oro dalla FIMI, mentre “MA CHE IDEA” è certificata Platino ed è stato uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane. È uscita poi la canzone “NERO MASCARA”, che rivela un lato più intimista della band. In estate è uscito l’EP “44.SUMMER” anticipata dal singolo “ESTATE 80”, certificato disco d’Oro. Dopo aver aperto il concerto della band di fama mondiale Stray Kids il 12 giugno agli i-Days di Milano, in ottobre la band ha fatto un viaggio in Corea del Sud, a Seoul, per partecipare allo “Zandari Festa” dove il gruppo si è esibito e per registrare nuova musica accanto a musicisti e produttori del K-Pop.