Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Parma, verso Milano. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Terre di Canossa-Campegine, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Parma.