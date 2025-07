Poco dopo le ore 3:00 di oggi, a seguito di un segnale d’allarme proveniente da un bar situato in via Anna Frank, una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia è intervenuta per un sopralluogo a seguito di furto.

Giunti sul posto, i militari hanno potuto accertare che ignoti, dopo aver forzato un accesso, si erano introdotti all’interno del locale che ospita l’attività commerciale, asportando numerosi biglietti “Gratta e Vinci” e altri beni, attualmente in corso di inventario.

I danni arrecati all’esercente, sia per l’effrazione che per la refurtiva sottratta, sono in fase di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti, al fine di identificare i responsabili del furto.