Anche quest’anno le Pievi e le Chiese della montagna reggiana risuoneranno delle note proposte nei Concerti della 35esima edizione de Al Chiaro di Luna in Appennino – Suoni tra Sacro e Natura. Questo ciclo di concerti, che rappresenta la manifestazione più longeva nell’ambito di quelle programmate durante l’estate nell’Appennino Reggiano, è promossa dall’Unione Montana dei Comuni in collaborazione con la Direzione Artistica del Teatro Bismantova di Castelnovo Monti.

Afferma il Presidente dell’Unione e Sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari: “Questa manifestazione conferma non solo la propria longevità, ma anche il livello di qualità davvero altissimo. Un’idea che ha avuto successo perché semplice, ma fortemente autentica e significativa: portare musica con grandi esecutori nei luoghi più belli e preziosi dell’Appennino, non solo dell’Unione ma anche i Comuni di Baiso, Canossa e Viano che condividono con noi la strategia delle Aree Interne.

Un ringraziamento a chi ha reso possibile l’edizione 2025, il direttore artistico Giovanni Mareggini e il Teatro Bismantova che ha in capo da ormai molti anni l’organizzazione dell’evento, ma anche a tutti i Comuni che hanno collaborato a scegliere i luoghi dei concerti, e che vogliono investire in cultura per far sì che la musica possa restituire anima ai luoghi”.

Saranno dieci gli appuntamenti proposti durante tutto il mese d’agosto: si inaugura venerdì primo agosto col gruppo di ottoni del Conservatorio Peri Merulo nella splendida cornice della Pieve di Santa Maria Assunta a Minozzo. La Rassegna, come in origine, torna ad essere palcoscenico d’eccezione per numerosi allievi ed ex allievi del Conservatorio reggiano-castelnovese, oltre ad ospitare numerosi docenti e musicisti di chiara fama con programmi pensati appositamente per le Chiese che li ospitano, con proposte spesso di ascolto non così abituale (per non dire raro).

L’ingresso a tutti i concerti è libero, e inizieranno sempre alle ore 21. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’ufficio IAT Appennino Reggiano di Castelnovo Monti al numero 0522 810430.

Si comincia dunque venerdì 1 agosto nella bellissima chiesa di Minozzo dedicata a Santa Maria Assunta e il concerto “Lodatelo con squilli di tromba”, proposto dal Quintetto di fiati del conservatorio Peri-Merulo composto da Amedeo Crotti (tromba), Sebastiano Grasselli (tromba), Maria Bilash (trombone), Sara Benassi (corno) e Davide Corti (tuba). Verranno eseguite musiche di Morricone, Bach, Verdi e Mascagni.

Domenica 3 agosto ci si ritroverà all’Oratorio di Groppo (Vetto), dedicato a San Martino, del 1800 con statua votiva e una Maestà murale circondata da una cornice in sasso e terracotta smaltata. Qui verrà proposto il concerto “Folies d’Espagne”, con la soprano Serena Fazio accompagnata da Francesco Spina (chitarra) che proporranno musiche di De Falla, Tarrega, Albeniz, Rodrigo.

Lunedì 4 agosto a Toano ospiterà la rassegna la Pieve matildica di Santa Maria Assunta, gioiello di epoca canossana (X sec.): Del sonar gentile vedrà protagonisti Patrizia Filippi (traversiere), Ezio Bonicelli (violino), Pietro Mareggini (flauti dolci) e Ioana Carausu (clavicembalo). Le musiche proposte saranno di Corelli, Sammartini, Quantz, Haendel.

Martedì 5 agosto si fa tappa a Baiso, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo con Musica Resonante: Sara Fornaciari (soprano), Anna Giaroli (violino) e Nadia Torreggiani (pianoforte) proporranno musiche di Mozart, Vivaldi, Dubois, Franck.

Mercoledì 6 agosto toccherà alla Chiesa del Santissimo Salvatore di Vedriano (Canossa), nel giorno in cui si celebra la festa della frazione, verrà proposto Il canto delle ombre con il Trio Mirages: Claudia Piga (flauto), Federica Colombo (violoncello) e Morgana Rudan (arpa), con brani di Debussy, Jolivet, Bizet, Franck.

Domenica 10 agosto a Ramiseto, nella Chiesa di Santa Giustina e San Cipriano, una serata di Arie sacre, di Stradella, Durante, Haendel, Schubert, Gounod, eseguite da Annalisa Ferrarini (soprano) e Mirko Ferrarini (fisarmonica).

Martedì 19 agosto la borgata di Frascaro (Castelnovo Monti), ospiterà la manifestazione nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, con “In tre corde”: Giorgio Genta, Francesco Spina, ed Hernán Diego Loza, alle chitarre, suoneranno composizioni di Diabelli, Gragnani, Santorsola, Rebay.

Mercoledì 20 agosto a Regnano (Viano) nella Chiesa di San Prospero risuoneranno note Dal suono al soffio, con Giovanni Mareggini (flauto) e Luca Colardo (violoncello). Un concerto con musiche di Danzi, Pegolotti, Bach, Villa-Lobos.

Lunedì 25 agosto a Sarzano (Casina) nella chiesa ai piedi del castello una serata tra Preghiere…notturni…sinfonie, con Giovanni Mareggini (flauto), Giovanni Picciati (clarinetto) e Claudio Piastra (chitarra), che eseguiranno brani di Schubert-Matiegka, Rossini, Carulli.

Mercoledì 27 agosto alle ore 21 a Carpineti, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, ultimo concerto con La macchina meravigliosa: protagonista la classe di Organo del Peri – Merulo, composta da Federico Bigi, Alessandro Gallingani, Victoria Manca, Maria Vittoria Lasagni.

