Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, coadiuvati dai colleghi di Spilamberto hanno arrestato in flagranza di reato una 42enne castelfranchese sorpresa nel possesso di 10 grammi di cocaina all’interno della propria abitazione.

I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio in quel comune, hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto nell’area adiacente alla propria abitazione. Alla vista dei militari, la stessa ha iniziato ad agitarsi visibilmente dando la netta sensazione agli operanti di nascondere qualcosa dentro casa. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito infatti di rinvenire all’interno di una pochette femminile la sostanza stupefacente e un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura e la suddivisione in dosi. L’attenzione dei militari si è poi concentrata su un’agenda riportante numerosi appunti manoscritti riconducibili ad una fiorente attività di spaccio di droga e sulla somma di 200 euro in contanti di piccolo taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività delittuosa.

A seguito dell’udienza di convalida, per l’arrestata è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.