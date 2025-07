È accaduto in serata a Casalino nel comune di Ventasso: uno scout è caduto da un altezza di 2 metri mentre si trovava su di una costruzione, riportando un trauma ad un polso e ad un arto inferiore.

La Centrale Operativa del 118 ha attivato la stazione monte Cusna che, con una squadra in pronta partenza tra cui era presente un medico, si è diretta sul luogo dell’incidente. Contestualmente è stato attivato EliPavullo che è giunto per primo sul posto sbarcando l’equipe tecnico-sanitaria. Dopo la prima valutazione e le prime cure, per il minorenne è stata predisposta la verricellata a bordo. Sul posto è giunta anche la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha supportato le operazioni di evacuazione. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia per ricevere le cure del caso.

Erano presenti anche i Carabinieri di Collagna e la Croce Verde Alto Appennino.